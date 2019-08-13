شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الوطنية تنفي اقحتام معسكر العمري والان مع التفاصيل

نفت المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية الانباء التي تتحدث عن اقتحام معسكر العمري.

وذكر العميد صادق دويد ما تشیعھ أبواق الفتنة عن ذلك إشاعات عاریة عن الصحة ومحاولات رخیصة من قبل بعض الأطراف للتحریض ضد المقاومة الوطنیة.

وجدد التأكید على أن "معركتنا ھي باتجاه الحوثي وبوصلتنا لا تشیر إلا شمالا.

وكان مصدر مقرب من المقاومة الوطنیة، قد نفى للمشھد الیمني، في وقت سابق الأنباء التي تتحدث عن محاولة اقتحام قوات المقاومة الوطنیة لمعسكر العمري والسیطرة علیه بعد اشتباكات مع حراستھ.