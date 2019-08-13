شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع عجز الميزانية الأمريكية في يوليو مع تزايد الإنفاق على الصحة والجيش والان مع التفاصيل

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية الإثنين، أن العجز في ميزانية الولايات المتحدة ارتفع إلى 120 مليار دولار في يوليو(تموز) الماضي مدفوعاً بزيادات في الإنفاق على الرعاية الصحية والجيش، وكما جاء حجم العجز متماشياً مع توقعات المحللين.

وقالت وزارة الخزانة إن "الإنفاق الاتحادي في يوليو(تموز) الماضي بلغ 371 مليار دولار، مرتفعاً 23% عن الشهر نفسه من العام الماضي في حين زادت الإيرادات 12% إلى 251 مليار دولار، وبلغ إجمالي العجز في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 867 مليار دولار مقارنة مع 684 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية الماضية.

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وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في أول أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، وتدهور وضع المالية العامة للحكومة الأمريكية منذ 2016 مع تضررها من زيادة في أعمار السكان أدت إلى استفادة المزيد من الأمريكيين من برنامج اتحادي للتأمين الصحي للمسنين.

وغذت زيادة في الإنفاق العسكري أيضاً العجز منذ تولى الرئيس دونالد ترامب منصبه في يناير(كانون الثاني) 2017 واعداً بتقوية الجيش، وفي وقت سابق هذا الشهر، أقر الكونغرس الأمريكي ميزانية مدتها عامان، ساندها ترامب، ستزيد الإنفاق الاتحادي على الدفاع وبرامج محلية أخرى وهو ما قد يرفع بشكل كبير دين الحكومة المتنامي.

وفي يوليو(تموز) الماضي، أنفقت واشنطن 53 مليار دولار على برامج الدفاع ارتفاعاً من 43 مليار دولار في الشهر نفسه من 2018، وقال مسؤول بالخزانة إن "الإنفاق على الرعاية الصحية ارتفع إلى 66 مليار دولار من 34 مليار دولار".