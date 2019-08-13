شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الإماراتي يوزع كسوة العيد على عدد من الأسر بالساحل الغربي والان مع التفاصيل

دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، توزيع كسوة العيد للأسر الفقيرة والمحتاجة وكذا الأسر النازحة بالساحل الغربي لليمن.

وقال ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي أن مشروع توزيع كسوة العيد يشمل 700 أسرة في مديريات الخوخة وحيس والتحيتا.

مضيفاً بأن توزيع كسوة العيد يأتي مصحوبا بتوزيع 2000 سلة غذائية متكاملة يستفيد منها 14 ألف مواطن، وذلك ضمن مشاريع ومبادرات عام التسامح، بهدف إعادة تطبيع الأوضاع وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين اليمنيين.

مسؤولون محليون ومواطنون مستفيدون أكدوا أن مبادرة الإمارات العربية المتحدة، المتمثلة في توزيع كسوة العيد وإغاثة متضرري السيول وتوزيع المواد الغذائية المستمر وإعادة تأهيل البنية التحتية بالساحل، ساهمت بشكل كبير في تخفيف معاناة الأسر المستهدفة وأدخلت البسمة والفرحة إلى قلوب أفرادها.