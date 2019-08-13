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اندلاع حريق في مخزن للسلاح جنوب غربي بغداد

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ذكرت مصادر أمنية عراقية، أن حريقاً اندلع الإثنين في مستودع للسلاح تابع للقوات العراقية في إحدى المناطق جنوب غربي بغداد.

وقالت المصادر إن "حريقاً اندلع في مستودع للسلاح للقوات العراقية بمنطقة عويريج جنوب غربي بغداد، ما أدى إلى سقوط قذائف هاون في مناطق الدورة، الصحة، أبو دشير".

وبحسب المصادر، فقد سارعت القوات العراقية إلى قطع الطريق ما بين علوة الرشيد وجسر المرور السريع، موضحة أن فرق الدفاع المدني نشرت فرقها في المنطقة، وأنه لا توجد أنباء عن خسائر بشرية لحد الآن.

وكان شهود عيان قد أفادوا في وقت سابق بسماع دوي انفجارات عنيفة في مناطق جنوب وغربي بغداد، ولم يتضح بعد السبب وراء اندلاع الحريق في المستودع.

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