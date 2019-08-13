شكرا لقرائتكم خبر عن فرق تطوعية ترسم البهجة خلال أيام العيد في حضرموت والان مع التفاصيل
قام فريق الأيادي البيضاء بالديس الشرقية التابع لمؤسسة الامل الثقافية الاجتماعية النسوية بالشراكة مع مركز الأمل للسلام والتنمية ومبادرة عطايا الخير التابع لمؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية بتوزيع هدايا العيد على 300 طفل في معلب الفقيد بارادم بالعاصمة المكلا ومصلى العيد بالديس الشرقية، ليرسموا على وجوههم الفرحة والسرور بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
تأتي هذا المبادرة من منطلق تحقيق التكاثف الاجتماعي ورسم البهجة والسرور على وجوه الأطفال وتهنئتهم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تضمن الفعالية توزيع عيديه، بالإضافة إلى بعض الحلويات والكروسون.
ومن جانبهم عبر أهالي وأسر الاطفال عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على هذه المبادرة وعلى رأسهم مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسويةالتي تعتبر حاضنه لهذه الفرق التطوعيه والمراكز.
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