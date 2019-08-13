شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية كريمة من رجل الخير بامحسون.. مؤسسة الامل النسوية توزع اضاحي العيد والان مع التفاصيل

دشنت مؤسسة الامل الثقافية الاجتماعية النسوية مشروع أضاحي عيد الاضحى المبارك 2019 حيث تم توزيع اللحوم على الأسر المحتاجة في محافظة حضرموت.

وتنفذ المؤسسة مشروع الاضاحي سنويا لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة ورسم الفرحة عليهم خلال أيام العيد السعيد.

واستهدف المشروع 560 أسرة، خيث بلغ اجمالي المستفيدين نحو 3808 فرد في كلا من مدينة المكلا وبروم ميفع والديس الشرقية وغيل بن يمين ومدينة الشحر .

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واستهدفت الحملة الأسر المحتاجة والفقيرة وذوي الدخل المحدود والمهمشين والنازحين في تلك المناطق.

من جانبهم أعرب المستفيدون من المشروع عن شكرهم للمؤسسة والجهد الذي تقدمه لتوفير الأضاحي على الرغم من ارتفاع اعداد الأسرة المحتاجة كل عام.

مريم العيدروس المدير التنفيذي لمؤسسة الامل النسوية، عبرت عن شكرها وامتنانها للداعمين وأصحاب الأيادي البيضاء الذين ساهموا في دعم مشروع الاضاحي لهذا العام 2019 والذي وصل لأكثر من 560 أسرة من الاسر المحتاجة في مدن ساحل حضرموت.

واضافت العيدروس ان عملية التوزيع تتم وفق آلية منتظمة لاختيار الحالات الأكثر احتياجاً، مشيرة إلى أن المشروع يهدف بدرجة أساسية الى بث روح التكافل المجتمعي وأحياء السنة النبوية ومساندة الأسر الفقيرة واسر الأرامل والأيتام وسد احتياجاتهم الغذائية في ضل الظروف والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالبلاد.