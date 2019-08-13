شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح مطار هونغ كونغ والان مع التفاصيل

أعيد فتح مطار هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، وسط تحذيرات من أن حركة الطيران ستظل متأثرة بعد أن قالت الصين، إن الاحتجاجات التي اجتاحت المدينة خلال الشهرين الماضيين بدأت تبدي مؤشرات على "الإرهاب".

وعلى الرغم من إعادة فتح المطار، قالت شركة طيران كاثاي باسيفيك في هونغ كونغ على موقعها الإلكتروني، إنها "ألغت أكثر من 200 رحلة من وإلى المطار، اليوم الثلاثاء".

وألقى المطار، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم باللوم على المتظاهرين في إلغاء الرحلات الجوية، الإثنين، لكن السبب المحدد للإغلاق لم يكن واضحاً لأن المتظاهرين الذين كانوا يحتلون قاعة الوصول خلال الأيام الخمسة الماضية كانوا مسالمين.

وغادر معظم المحتجين المطار بعد فترة قصيرة من منتصف الليل، ولم يبق سوى 50 محتجاً في وقت مبكر من، اليوم الثلاثاء.

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وجاء في إشعار نشر على التطبيق المحمول الرسمي لمطار هونغ كونغ الدولي اليوم "مطار هونغ كونغ الدولي سيطبق إعادة جدولة الرحلات اليوم مع تأثر حركة الطيران".

وقالت الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام، اليوم، إن "الأنشطة التي تخرق القانون باسم الحرية تضر بحكم القانون وإن تعافي المدينة من الاحتجاجات سيستغرق وقتاً طويلاً".

ودفعت الاحتجاجات التي تزداد عنفاً هونغ كونغ، التي تحكمها الصين إلى أخطر أزمة منذ عقود، وشكلت أحد أكبر التحديات الشعبية التي واجهت الرئيس الصيني شي جين بينغ، منذ أن تولى السلطة في عام 2012.

وبدأت الاحتجاجات اعتراضاً على مشروع قانون يسمح بتسليم مشتبه بهم إلى الصين لمحاكمتهم، لكنها اتسعت لتسلط الضوء على شكاوى أخرى وحظيت بدعم كبير. واعتقلت الشرطة أكثر من 600 شخص، منذ بدء الاضطرابات قبل أكثر من شهرين.