شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش تتقدم بمعقل ميليشيا الحوثي في باقم بصعدة والان مع التفاصيل
شنت قوات الجيش مسنودة بتحالف دعم الشرعية، الإثنين، هجوماً عنيفاً على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي المتمردة، في مديرية باقم بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين أقصى شمالي البلاد.
ونقل موقع "سبتمبر نت" عن الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي قوله: "إن قوات الجيش هاجمت مواقع تمركز الميليشيات الحوثية في جبل النار المطل على مركز مديرية باقم".
وأكد أن قوات الجيش تمكنت خلال الهجوم من السيطرة على مواقع جديدة بوادي "العريض" أسفل جبل النار.
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