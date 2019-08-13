شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين ترحب بالدعوة السعودية لعقد اجتماع بشأن الأوضاع في عدن والان مع التفاصيل

رحبت البحرين بدعوة السعودية للحكومة اليمنية وكافة الأطراف المعنية بالمواجهات التي نشبت في مدينة عدن، لعقد اجتماع عاجل على أرض المملكة في خطوة هامة لتغليب لغة الحوار وتهدئة الأوضاع في اليمن وتهيئة الأجواء الداعمة للتوصل لحل سلمي، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية.

وأكدت البحرين أمس الإثنين، أن هذه المبادرة المهمة تجسد الدور المحوري الهام الذي تضطلع به السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام وفي اليمن بشكل خاص، من خلال قيادتها للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، ورؤيتها الواضحة للحل السياسي الدائم الذي يحفظ لليمن وحدته واستقلاله، وجهودها الرامية للتصدي لميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران وجميع التنظيمات الإرهابية الأخرى.

وشددت المنامة على موقفها الراسخ والداعم تماماً للمملكة العربية السعودية فيما تنجزه من مبادرات وما تبذله من جهود حثيثة، ومساع دؤوبة لصالح دول وشعوب المنطقة والعالم ككل.