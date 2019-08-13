شكرا لقرائتكم خبر عن غرينبلات: لا نتطلع لتغيير نظام محمود عباس والان مع التفاصيل

صرح المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، بأن الرئيس دونالد ترامب، لم يقرر بعد ما إذا كان سيعلن خطته للسلام في الشرق الأوسط قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة الشهر القادم.

وأعرب المبعوث الأمريكي عن أمله في أن تتوصل الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى اتفاق مع السلطة الفلسطينية.

وفي مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ"، قال غرينبلات إن "الولايات المتحدة لا تتطلع لتغيير النظام في السلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية. إلا أنه أشار إلى أن الولايات المتحدة ستواصل تجنب أي تعامل مع حركة حماس، التي تحكم قطاع غزة".

وأوضح "لا نتطلع إلى تغيير نظام، الرئيس (الفلسطيني محمود) عباس هو زعيم الفلسطينيين، ولهذا نأمل في أن يتمكن من الجلوس على الطاولة.. ونأمل في تواصل مستمر أو إعادة الالتزامات في نهاية المطاف مع السلطة الفلسطينية".