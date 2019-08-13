قرقاش: النجاح السعودي الباهر في إدارة الحج شهادة يفتخر بها كل مسلم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثنى الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الثلاثاء، على النجاح الباهر الذي حققته المملكة العربية السعودية في إدارة الحج هذا العام.
وقال الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في تغريدة له على تويتر، إن "النجاح السعودي الباهر في إدارة الحج شهادة يفتخر بها كل مسلم".
وأضاف: "جهود رائعة للمملكة في خدمة الإسلام والشكر للقيادة والشعب السعودي على فيض العطاء في رعاية حجاج بيت الله الحرام وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين".
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