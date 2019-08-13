تحالف الخير ودعم الجيش اليمني.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" الثلاثاء 13 أغسطس/آب تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تتابعون: قرقاش: تحالف الخير السعودي الإماراتي حقيقة جيوستراتيجية ثابتة لعقود مقبلة، والتحالف العربي: دعمنا للجيش اليمني أربك قيادات الحوثي الإرهابية، وتمويل حزب الله.. السجن لرجل أعمال لبناني لالتفافه على العقوبات الأمريكية، وترامب عن انفجار بقاعدة عسكرية روسية: نعلم الكثير عنه.



أما في الاقتصاد فتطالعون: روسيا تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد في 2019 إلى 3.1%، والنفط يستقر بين توقعات باستمرار التخفيضات وتباطؤ الطلب، والذهب يصعد مع تراجع الأسهم والسندات.



كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.



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