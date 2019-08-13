ارتفاع مستوى الإشعاع في روسيا بعد انفجار صاروخ شمالي البلاد

قالت هيئة الأرصاد الروسية، الثلاثاء، إن مستوى الإشعاع ارتفع من 4 إلى 16 مرة بعد انفجار محرك صاروخي شمالي البلاد الأسبوع الماضي.

ووقع انفجار في قاعدة نيونوكسا، الخميس الماضي، قرب مدينة سفرودفنسك، خلال اختبار محرك صاروخ يعمل بالوقود السائل.

وأسفر الحادث في البداية عن وفاة اثنين من الاختصاصيين متأثرين بجروحهما وإصابة 6 آخرين، ثم ارتفع عدد القتلى في اليوم التالي إلى 5 أشخاص.

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وعقب الانفجار أعلنت السلطات أن الانفجار الذي وقع في قاعدة نيونوكسا لإطلاق الصواريخ يوم الخميس يحتوي على نشاط إشعاع نووي.

وذكرت بلدية مدينة سفرودفنسك ونشرت على موقعها على شبكة الإنترنت أن أجهزة الاستشعار لديها "سجلت ارتفاعا للنشاط الإشعاعي لمدة قصيرة".



وذكر مسؤولون في شركة "روس-أتوم" النووية الروسية، أن الحادث المميت الذي وقع قبل أيام في موقع عسكري بشمال البلاد قد وقع خلال اختبار صاروخ على منصة بحرية.

وذكروا أن النار اشتعلت في وقود الصاروخ فتسببت في انفجاره وأدت قوة الانفجار إلى إلقاء عدة أشخاص في البحر.

ومنحت روسيا، الأحد، أوسمة لـ5 خبراء نوويين و"أبطال قوميين" لقوا حتفهم إثر الانفجار.