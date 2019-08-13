الاحتلال الإسرائيلي يقتحم قرية الولجة في القدس

جدة - عمرو شويل القدس المحتلة - الخليج 365:

اقتحمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة تحرسها قوة من جنود الاحتلال، اليوم الثلاثاء، قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وقال الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، إن “تلك القوات وطواقم بلديتها اقتحمت منطقتي خلة السمك وسط القرية وعين جويزة وتمركزوا فيهما”.

وأضاف عوض الله، أن الفلسطينيين يتخوفون من إقدام قوات الاحتلال على تسليم بلاغات إما بوقف البناء أو الهدم، علماً بأن القرية تتعرض منذ فترة إلى هجمة مسعورة تخللها هدم عدد من المباني، وإيقاف البناء في منازل أخرى قيد الانشاء.