إيران: بريطانيا قد تفرج عن ناقلة النفط جريس 1 قريباً

جدة - عمرو شويل طهران- الخليج 365:

قالت إيران اليوم الثلاثاء إن بريطانيا قد تفرج عن ناقلة النفط جريس 1 قريبا وذلك بعد تبادل بعض الوثائق التي ستساعد في الإفراج عن الناقلة الإيرانية المحتجزة.

وقال جليل إسلامي نائب رئيس مؤسسة الموانئ والملاحة البحرية في تصريحات نشرتها وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء “بريطانيا مهتمة بالإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية جريس 1… في أعقاب تبادل بعض الوثائق. نأمل أن يتم الإفراج قريبا”.

واحتجزت قوات مشاة البحرية الملكية البريطانية ناقلة النفط الإيرانية في الرابع من يوليو تموز قبالة ساحل جبل طارق بالبحر

المتوسط للاشتباه في نقل النفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.