دينا عاشور قال اللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين إن مشروع الدمغ والتكويد بالليزر للمشغولات الذهبية يساهم في السيطرة الكاملة على سوق الذهب والمشغولات الذهبية والموازين ومحطات البنزين، لمنع التلاعب والغش والتقاليد. وأضاف...

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كانت هذه تفاصيل خبر خطة "التموين" للسيطرة على سوق الذهب ومنع التلاعب بمحطات البنزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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