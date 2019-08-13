آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ: تدخل الصين سيكون كارثة

حذّر آخر حاكم بريطاني ل​هونغ كونغ​ كريس باتن، من أنّه "إذا تدخلت ​الصين​ في المدينة، فإنّ ذلك سيكون بمثابة كارثة"، لافتًا إلى أنّه "يتعيّن على الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​ إدراك الحكمة من وراء محاولة لمّ الشمل".

وركّز في تصريح صحافي، على أنّ "تهديد الصين باللجوء إلى "طُرق أُخرى" ما لم تتوقّف الاحتجاجات في هونغ كونغ، سيأتي بنتائج عكسيّة"، موضحًا أنّه "ينبغي على رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ أن يطلب من مستشار ​الأمن القومي الأميركي​ ​جون بولتون​ الّذي يزور لندن هذا الأسبوع، إقناع ​واشنطن​ بالتوافق في الرأي على أن تدخّل الصين في هونغ كونغ سيكون كارثة".