حذّر آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ كريس باتن، من أنّه "إذا تدخلت الصين في المدينة، فإنّ ذلك سيكون بمثابة كارثة"، لافتًا إلى أنّه "يتعيّن على الرئيس الصيني شي جينبينغ إدراك الحكمة من وراء محاولة لمّ الشمل".
وركّز في تصريح صحافي، على أنّ "تهديد الصين باللجوء إلى "طُرق أُخرى" ما لم تتوقّف الاحتجاجات في هونغ كونغ، سيأتي بنتائج عكسيّة"، موضحًا أنّه "ينبغي على رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن يطلب من مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الّذي يزور لندن هذا الأسبوع، إقناع واشنطن بالتوافق في الرأي على أن تدخّل الصين في هونغ كونغ سيكون كارثة".
كانت هذه تفاصيل خبر آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ: تدخل الصين سيكون كارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.