أعلنت وسائل إعلامية تابعة لجماعة "​أنصار الله​"، أنّ "سلاح الجو المسير نفّذ عمليات هجومية بطائرات "قاصف 2 k" على مطار أبها الدولي في عيسر ب​السعودية​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" أعلنت تنفيذ هجمات بطائرات مسيرة على مطار أبها السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.