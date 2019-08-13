ركّز وزير الصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، على أنّ "منذ البداية، لا يتضح تمامًا الأساس الّذي يمكن لكوريا الجنوبية أن تستند إليه في القول إنّ إجراءات اليابان المتعلقة بضوابط التصدير لا تمتثل لنظام ضوابط التصدير".
وسيجري تطبيق قواعد تنظيميّة تجاريّة أكثر تشدّدًا، قد تشمل عمليّات منح تراخيص مطوّلة، على صادرات كوريا الجنوبية إلى اليابان.
وكانت اليابان قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي، أنّها قرّرت استبعاد كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للدول الّتي تحظى بالحد الأدنى من القيود التجاريّة، بدعوى تراجع الثقة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير ياباني: لم يتضح الأساس الذي استندت إليه كوريا الجنوبية لفرض قيود تجارية علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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