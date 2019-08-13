وزير ياباني: لم يتضح الأساس الذي استندت إليه كوريا الجنوبية لفرض قيود تجارية علينا

ركّز وزير الصناعة ​اليابان​ي هيروشيجي سيكو، على أنّ "منذ البداية، لا يتضح تمامًا الأساس الّذي يمكن ل​كوريا الجنوبية​ أن تستند إليه في القول إنّ إجراءات اليابان المتعلقة بضوابط التصدير لا تمتثل لنظام ضوابط التصدير".

وسيجري تطبيق قواعد تنظيميّة تجاريّة أكثر تشدّدًا، قد تشمل عمليّات منح تراخيص مطوّلة، على صادرات كوريا الجنوبية إلى اليابان.

وكانت اليابان قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي، أنّها قرّرت استبعاد كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للدول الّتي تحظى بالحد الأدنى من القيود التجاريّة، بدعوى تراجع الثقة.