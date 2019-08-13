أعلنت السلطات الروسية "زيادة مستويات الإشعاع من 4 إلى 16 مرّة في مدينة سفرودفنسك ب​روسيا​، الّتي شهدت انفجارًا في قاعدة عسكرية يوم الخميس الماضي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطات روسيا: زيادة مستويات الإشعاع من 4 إلى 16 مرة في سفرودفنسك التي شهدت انفجارا الخميس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.