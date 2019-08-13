ترودو يدعو الصين إلى احترام مطالب المتظاهرين في هونغ كونغ

أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن "قلقه البالغ" من الوضع في هونغ كونغ، داعياً السلطات الصينية إلى "توخّي الحذر واحترام مطالب المتظاهرين المدافعين عن الديمقراطية والحدّ من التوتّرات".
وشدّد ترودو في مؤتمر صحافي على أنّ بلاده تدعو "الصين إلى توخّي الحذر والاحترام الشديد في طريقة تعاملها مع الناس الذين لديهم مخاوف مشروعة في هونغ كونغ".
واتّخذ مطار هونغ كونغ الدولي قراراً نادراً للغاية بإلغائه جميع الرحلات بعدما اجتاح آلاف المتظاهرين الداعمين للديموقراطية باحة وصول المسافرين احتجاجاً على أعمال العنف التي يتهمون الشرطة بها، بينما صعّدت بكين لهجتها وقالت إنّها ترى في هذا الحراك "مؤشرات إرهاب".
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