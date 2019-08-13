بنك الاستثمار الاميركي يحذر من من ركود اقتصادي جراء الحرب التجارية مع بكين

حذّر بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس غروب" من ركود الاقتصاد الأميركي مع اشتداد الحرب التجارية بين بكين و​واشنطن​، وفقا لما ذكرته وكالة "​بلومبرغ​".

واعلن البنك الأميركي إنه لا يتوقع أبرام صفقة تجارية بين بكين وواشنطن قبل ​الانتخابات الرئاسية​ في الولايات المتحدة في العام 2020. وخفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع من العام الجاري بنسبة 0.2% إلى 1.8%، وسط توقعات بأن تخفض الشركات الإنفاق والاستثمارات وسط حالة عدم اليقين.

واكد كبير الاقتصاديين في البنك الأميركي، جان هاتزيوس، في مذكرة للعملاء نقلتها شبكة الأحد، إن المخاوف بأن الحرب التجارية سوف تؤدي لحالة ركود اقتصادي في الولايات المتحدة تتزايد.

واحتدمت الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بعدما أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مؤخرا عن خطة لفرض ​رسوم جمركية​ جديدة بنسبة 10% على ​بضائع​ صينية بقيمة 300 مليار دولار، مما حمل الصين بعد أيام من هذا الإعلان على ترك عملتها تهبط إلى مستوى قياسي. ومع انتقال المواجهة بين الجانبين إلى حرب عملات، حذر الخبراء من تداعيات هذه المواجهة على ​الاقتصاد العالمي​، حيث يتخوف المتابعون من تأثيرها على باقي الاقتصادات في العالم.