عودة مئات المحتجين إلى مطار هونغ كونغ بعد استئناف الرحلات الجوية

أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" بأنّ "مئات المحتجين المؤيدين للديمقراطية عادوا إلى مطار ​هونغ كونغ​"، غداة تظاهرة حاشدة تسبّبت في وقف حركة الملاحة يوم أمس الإثنين في أحد أكبر مطارات العالم.

وارتدى المتظاهرون اللون الأسود الّذي بات رمزًا لحركة الاحتجاج، الّتي انطلقت لمعارضة مشروع قانون يسمح بتسليم المطلوبين إلى ​الصين​ القارية، لكنّها تحوّلت إلى حركة مطالبة بمزيد من الحريات الديمقراطية.

وهتف المتظاهرون "قفوا مع هونغ كونغ، دافعوا عن الحرية"، فيما كان الركاب يحاولون الالتحاق برحلاتهم الّتي تمّ تغيير أو إرجاء مواعيدها.

وكانت قد استؤنفت الرحلات صباح اليوم الثلثاء، وألغيت أكثر من 200 رحلة من وإلى المطار.