أكّد رئيس "الهيئة العليا للإغاثة" اللواء محمد خير، أنّ "السلطات الغينية أبلغته رسميًّا أنّه تمّ التأكّد أنّ الجثّة الّتي عُثر عليها على ضفة النهر في كوناكري، تعود للشاب اللبناني حسن فشيخ".
ولفت إلى أنّه "يتمّ التنسيق حاليًّا مع القنصل الفخري في كوناكري جورج مزهر، لإجراء الترتيبات اللازمة ونقل الجثة إلى لبنان خلال 48 ساعة المقبلة".
وتوجّه خير بالتعزية من عائلة الشاب فشيخ.
كانت هذه تفاصيل خبر خير: تبلغنا رسميا أن الجثة تعود لحسين مشيخ وسينقل إلى بيروت خلال 48 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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