خير: تبلغنا رسميا أن الجثة تعود لحسين مشيخ وسينقل إلى بيروت خلال 48 ساعة

أكّد رئيس "​الهيئة العليا للإغاثة​" اللواء ​محمد خير​، أنّ "السلطات الغينية أبلغته رسميًّا أنّه تمّ التأكّد أنّ الجثّة الّتي عُثر عليها على ضفة النهر في كوناكري، تعود للشاب ال​لبنان​ي حسن فشيخ".

ولفت إلى أنّه "يتمّ التنسيق حاليًّا مع القنصل الفخري في كوناكري ​جورج مزهر​، لإجراء الترتيبات اللازمة ونقل الجثة إلى لبنان خلال 48 ساعة المقبلة".

وتوجّه خير بالتعزية من عائلة الشاب فشيخ.