بو عاصي أكد أهمية التشبث بالأرض كمفتاح لتثبيت الشباب في بلداتهم

شدد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​بيار بو عاصي​ خلال رحلة المشي في الطبيعة التي نظمها مركز "​القوات اللبنانية​" في جوار الحوز على ضرورة تشجيع تنمية جوار الحوز ونفض الغبار عن مخلفات أيام صعبة عرفتها سابقا ودفع فيها أبناؤها غاليا ثمن ثباتهم وتعلقهم بأرضهم وأثبت شبابها استعدادهم الدائم لتقديم التضحيات اللازمة للمحافظة عليها وتأمين مقومات تنميتها.

وفي الختام، شدد بو عاصي على تشجيع مختلف المبادرات المماثلة، مؤكدا أهمية العمران والتشبث بالأرض كمفتاح لتثبيت الشباب في بلداتهم، معتبرا أن عودة الكثير من شباب جوار الحوز للاقامة فيها تشكل مثالا يحتذى به لكل أبناء المنطقة.