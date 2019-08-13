ابو فاضل: الصلحة ثبّتت مرجعية الدولة والثنائية الدرزية فرضت حالها بالجبل بعد البساتين

اعتبر الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف ابو فاضل، ان موضوع ​النفط​ في ​لبنان​ يعني الاميركيين بشكل كبير وقد لزّمت شركة أميركية التنقيب في بحر الشمال، في مقابل الشركة الروسية التي التزمت التنقيب في البلوك تسعة، كاشفاً ان هدف دعوة ​الحريري​ الى زيارة ​واشنطن​ هو للبحث معه في مسألة الوجود الروسي في لبنان>

وأشار ابو فاضل في حديث تلفزيوني، الى ان الاميركيين يخشون من تمدد التواجد الروسي من قاعدة طرطوس الى حامات في لبنان، فيما يحاول الاميركيون وضع يدهم على مطار رينيه معوض فيما برز صراع اميركي بريطاني على هذا المطار، فالوجود الروسي في لبنان يزعج الاميركيين فتم دعوة الحريري الى لقاءات في واشنطن، ولفت الى أن المحادثات في واشنطن يتتطرق ايضا الى ​حزب الله​، لان الاميركيين يعرفون قدرة حزب الله، ولولا قوة الحزب لما كان هناك اهتمام دولي في لبنان، موضحا ان ليس صحيحا ان حزب الله يسيطر على لبنان ولكنه الحزب الاقوى في البلد، ولا يمكن ان يعير خصوم حزب الله بانه مع ​ايران​ فيما هم يتبعون للسعودية ، وظهرت تبعيتهم حين طعنوا الحريري في الظهر حين كان مسلوب الارادة في ​السعودية​ .

وشدّد ابو فاضل، على ان الثنائية الدرزية فرضت حالها في الجبل بعد حادثة قبرشمون، فيما سابقا كان جنبلاط يحتكر الجبل، اما ​مصالحة الجبل​ في الـ 2001 فكانت فولكلورية اكثر مما كانت جدية، ونحن يهمنا ان تحصل المصالحة الدرزية الدرزية، فيما اليوم لا يمكن ان نضع المصالحة في اطار الرابح والخاسر في حين ان الكمين حصل على موكب الوزير الغريب، وليس الموكب هو الذي ينصب الكمين، مشيرا الى ان لو كان الدم الذي هدر مسيحيا او من عناصر ​الجيش​ لكان اثر هذا الموضوع على العهد، في وقت لا يمكن لاحد ان يتحمل الدم الدرزي، وبخاصة ​الدروز​، معتبرا ان اللقاء بين جنبلاط وارسلان في ​بعبدا​ كان عاصفا، ولم تحصل مساومة على دم الشهداء، فهناك شهداء جراء الحادثة وهناك متورطون بالقتل والتحريض، سيحالون الى ​القضاء​، فيما جنبلاط كان رافضا ان تحل المشكلة في القضاء كما انه رفض ان تتم المصالحة في قصر بعبدا، بل اراد الذهاب الى عين التينة، وهو أمر لا يتحمله بري وبخاصة بعد بيان ​السفارة الاميركية​ الداعم لجنبلاط، في حين ان البيان أضر بجنبلاط ولم ينفعه.

ولفت ابو فاضل الى ان المصالحة في بعبدا نصّت على ان يسلم كل المطلوبين في القضية للقضاء، لأن المطلوبين الرئيسيين من الحزب الاشتراكي لم يسلموا للقضاء، اما الحزب الديمقراطي فالمطلوبين لديه سيمثلون كشهود، وتحقيقات ​فرع المعلومات​ واضحة في توزيع المسؤوليات في الجريمة، والرئيس كلود غانم ادعى وفق قانون العقوبات، بجرم القتل عن سابق تصور وتصميم، ورأى ان الصلحة تستوجب ان يتنازل الافرقاء، وبيان السفارة الاميركية هدفه عدم اتخاذ القضية منحى طائفيا تفجيرياً، فيما الرئيس عون سيادي لا يرضخ لبيانات السفارات، وهو انزعج من البيان، مضيفا ان يجب ان ننتهي من الحوادث امنية، التي تقتل شبابنا في الساحات وعلى الطرقات، وثبت صحة كلام وزير المهجرين غسان عطالله ان المسيحي يخاف ان ينام في الجبل ، واستغرب منطق البوابات في المناطق والاذونات المسبقة، ومن المعيب في زمننا هذا ان يطلب المسيحي الاذن ليصعد الى بيته في الجبل وهذا لا يحصل في اي منطقة لبنانية غير الجبل، في حين ان الصلحة ثبتت مرجعية ​الدولة​ والقانون، وتوقع ابو فاضل ان يزور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، اهالي الضحايا في حادثة البساتين، من ضمن التسوية التي حصلت، ان لان الدم الذي سقط ثقيل على الجميع".