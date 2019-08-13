أعلنت هيئة ومجلس ​قضاء زغرتا​ في التيار الوطني الحر انه "بعد الاجتماع التنسيقي الذي عُقد مساء أمس في اهدن بين أغلب المكونات السياسية في ​زغرتا الزاوية​ والذي لم نُدع للمشاركة به، ولأننا جزء فاعل في قضاء زغرتا وخصوصاً ان ملف ​النفايات​ يعني جميع ابناء المنطقة، قررنا عدم المشاركة في الاعتصام الذي سيُقام غداً الأربعاء الساعة 12 في زغرتا. وبما أننا أصحاب حلول ولسنا المشكلة فإن يدنا ستبقى ممدودة لأي حل يجنب منطقتنا هذه الكارثة البيئية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة قضاء زعرتا في التيار الحر: لن نشارك في الاعتصام الذي سيُقام غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.