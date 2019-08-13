علي عبد اللطيف فضل الله دعا لمشروع وطني لمقاومة الفساد

اكد رئيس "لقاء الفكر العاملي" ​السيد علي عبد اللطيف فضل الله​ "ان لبنان لا تحميه إلا الارادة الوطنية المجمعة على تعزيز دور الجيش والمقاومة لمواجهة الاخطار الصهيونية المستمرة التي تهدد لبنان بكل مكوناته".

ودعا في خطبة عيد الاضحى "لإسقاط الحسابات الفئوية ومنع كل اشكال التدخلات الخارجية التي لا زالت تستثمر خلافات الطبقة السياسية لحسابات تضر بمصالحنا الوطنية".

ودعا السيد فضل الله "لإطلاق مشروع وطني لمقاومة الفساد لان خطورته توازي خطورة الاحتلال مؤكدا على اولوية الاطاحة بالعقل الطائفي والفئوي المساوم على قضايا الناس ومصالح الوطن".

ونبه"المسؤولين من استمرارهم في السياسات التي تستخف بالعقول لاننا امام استمرار الفساد والاهمال والتقصير لا نرى إلا استهلاك المواقف الاعلامية وكثرة المزايدات والسجالات السياسية الغير مجدية". واكد "ان كل مسؤول ينسجم مع هذا السائد الفاسد ولا يمارس دوره في المواجهة الحقيقة مع الفساد لا يمكن الا ان يكون شريكا في هذه الجريمة الوطنية".