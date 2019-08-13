قوى الأمن: توقيف 587 شخصا خلال أسبوع لارتكابهم أفعالا جرمية مختلفة

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ أنّ "ضمن إطار مهامها في مجال حفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، تمكّنت قطعات قوى الأمن الداخلي اعتبارًا من 06 آب 2019 ولغاية صباح 13 آب 2019، من توقيف 587 شخصًا، وذلك لارتكابهم أفعالًا جرميّة على جميع الأراضي اللبنانية، ومطلوبين للقضاء بموجب مذكرات وأحكام عدليّة مختلفة".

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