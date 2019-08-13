رئاسة الحكومة: خير يواصل اتصالاته مع السلطات في غينيا لإعادة جثة فشيخ

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في بيان ان "الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير، اعلن انه تبلغ رسميا من السلطات الغينية العثور على جثة الشاب اللبناني حسين فشيخ الذي غرق في نهر كوناكري، اثناء محاولته إنقاذ شخصين من الغرق".
ولفتت إلى أن "اللواء خير أكد انه وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، يواصل اتصالاته مع السلطات في غينيا لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لإعادة جثة الشاب فشيخ إلى لبنان في أقرب وقت ممكن، شاكرا السلطات في غينيا جهوده وتجاوبها للعثور على الجثة".
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