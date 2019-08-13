رئاسة الحكومة: خير يواصل اتصالاته مع السلطات في غينيا لإعادة جثة فشيخ

أعلنت ​رئاسة مجلس الوزراء​ في بيان ان "الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن ​محمد خير​، اعلن انه تبلغ رسميا من السلطات الغينية العثور على جثة الشاب ال​لبنان​ي حسين فشيخ الذي غرق في نهر كوناكري، اثناء محاولته إنقاذ شخصين من الغرق".

ولفتت إلى أن "اللواء خير أكد انه وبتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، يواصل اتصالاته مع السلطات في ​غينيا​ لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لإعادة جثة الشاب فشيخ إلى لبنان في أقرب وقت ممكن، شاكرا السلطات في غينيا جهوده وتجاوبها للعثور على الجثة".