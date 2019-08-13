الحسن من الديمان: تحقيقات شعبة المعلومات وقوى الأمن لا تستهدف أي طائفة

أوضحت وزير الداخلية ​ريا الحسن​ في تصريح من ​الديمان​ اثر لقائها ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، "أنني زرت البطريرك الراعي لمعايدته بعيد انتقال ​السيدة العذراء​، ولأستوضح منه سبب تصريحه في ما خص الممارسات التي تقوم بها ​شعبة المعلومات​".

ولفتت إلى "أنني أكدت للبطريرك الراعي أن تحقيقات شعبة المعلومات و​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ لا تستهدف أي طائفة أو فئة معيّنة، وسلمته تقارير تشير إلى ان الموقوفين لا يتعرضون لأي نوع من التعذيب أو التنكيل".