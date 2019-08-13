الحسن من الديمان: تحقيقات شعبة المعلومات وقوى الأمن لا تستهدف أي طائفة

أوضحت وزير الداخلية ريا الحسن في تصريح من الديمان اثر لقائها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، "أنني زرت البطريرك الراعي لمعايدته بعيد انتقال السيدة العذراء، ولأستوضح منه سبب تصريحه في ما خص الممارسات التي تقوم بها شعبة المعلومات".
ولفتت إلى "أنني أكدت للبطريرك الراعي أن تحقيقات شعبة المعلومات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي لا تستهدف أي طائفة أو فئة معيّنة، وسلمته تقارير تشير إلى ان الموقوفين لا يتعرضون لأي نوع من التعذيب أو التنكيل".
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