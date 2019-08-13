ترامب: أعلم الكثير عن الانفجار الغامض في روسيا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنّه يعلم «الكثير» عن الانفجار الغامض الذي وقع، الخميس، في قاعدة عسكرية روسيا، مؤكّداً أنّ الولايات المتحدة تمتلك سلاحاً مشابهاً لذلك الذي يرجّح أنّه سبب الانفجار.

أضاف «ترامب» في تغريدة على «تويتر» أنّ «الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا. لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطورا. لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي المعطوب (سكاي فال) قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها. ليس جيّداً!».

لكنّ خبير الأسلحة الأمريكي جو سيرينسيوني سارع إلى نفي ما أعلنه ترامب بشأن امتلاك الولايات المتحدة صاروخاً مشابهاً للصاروخ الروسي.

وقال رئيس «صندوق بلاو شيرز» المنظّمة التي تدعو لنزع السلاح النووي في العالم، في تغريدة على «تويتر»: «هذا غريب. ليس لدينا برنامج لصواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية».

Advertisements

أضاف: «حاولنا بناء واحد، في الستينيات، لكنّ المحاولة كانت هذيانية جداً وغير قابلة للتنفيذ وقاسية للغاية حتى بالنسبة إلى سنوات الحرب الباردة تلك من الجنون النووي».

وبحسب خبراء الأسلحة الأمريكيين فإن الانفجار مرتبط على الأرجح باختبارات لصاروخ مجنّح يعمل بالطاقة النووية وتطلق عليه روسيا اسم «9 أم 730 بوريفيستينك»، وهو أحد الأسلحة الجديدة التي وصفها الرئيس فلاديمير بوتين في بداية العام بأنّها «لا تقهر».

شاهد أيضًا

ما هي منظومة الصواريخ الروسية "إس 400"؟