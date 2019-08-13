السنة هناك تعادل 11 مليون يوم.. اكتشاف كواكب شبيهة بالأرض

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

عثرعلماء الفلك على كوكبين يشبهان كوكب الأرض وربما يكونا مأهولين، بالقرب من النظام الشمسي.

وأوضح العلماء بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن الكوكبين يدوران حول نجم يدعى "تيجاردن"، وهذا النوع من النجوم الحمراء تكون عادة صغيرة ومعتمة، وجرى اكتشافه في عام 2003 على مسافة 12.5 سنة ضوئية عن الأرض، وفقا لشبكة "روسيا اليوم".

ويعرف الكوكبين باسم "تيجاردن بي"، و"تيجاردن سي"، وتعادل كتلة كل من الكوكبين 1-2 كتلة الأرض، كما أن السنة على كوكب "star b" تعادل 4.9 يوما أرضيا، والسنة على "star c" تعادل 11.4 يوما أرضيا.

ووفقا لتقارير صحفية علمية، فإن الكوكبين، اللذين يدوران حول النجم "تيجاردن"، الذي يبعد عن الأرض 12.5 سنة ضوئية، مناسبان تماما لوجود مياه سائلة على سطحهما وذلك لتوافر الأجواء اللازمة عليهما، وفقا لشبكة "سكاي نيوز".

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وبحسب العلماء، يمكن للكوكبين "بي" و"سي"، التابعين للنجم "تيجاردن"، دعم وجود المياه عليهما، حتى لو كانوا لا يعرفون شكل الغلاف الجوي لهما.

ويزعم العلماء أنه حتى لو كان الغلاف الجوي للكوكبين رقيقا نسبيا، بالمقارنة مع الغلاف الجوي للأرض، أو كان أثخن كثيرا، فقد يظل هذين العالمين قابلين للحياة ولوجود الماء.

ويدور الكوكبان بصورة تزامنية ولا يمكن تحديد تركيب الغلاف الجوي للكوكبين، وتتراوح كثافة الغلاف الجوي للكوكبين بين 0.3 -17 مرة عن كثافة الغلاف الجوي للأرض.

كما تعد مقاييس الكوكبين قريبة من مقاييس الأرض، ووفقا لحسابات العلماء يحتمل بنسبة 60% أن تتراوح درجة حرارة سطح الكوكب "star b" بين 0 - 50 درجة مئوية.، فيما يعد الكوكب الآخر أكثر برودة، ومع ذلك هناك فرصة لبقاء الماء في حالة سائلة إذا كان موجودا على سطحه.