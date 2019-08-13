دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters رئيس البرازيل يحذر من أزمة مهاجرين أرجنتينيين إذا خسر ماكري الانتخابات

ريو دي جانيرو (رويترز) - حذر الرئيس البرازيلي اليميني جايير بولسونارو يوم الاثنين من أن بلاده يمكن أن تشهد موجة مهاجرين فارين من الأرجنتين إذا أعادت انتخابات رئاسية هناك اليساريين إلى الحكم بعد النتائج القوية التي حققوها في اقتراع تمهيدي أجري يوم الأحد.

وجعل بولسونارو من نفسه خصما لزعماء اليساريين في مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية واحتفى بصداقته مع الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري الذي تحيط الشكوك بفوزه بفترة أخرى في أكتوبر تشرين الأول.

ووفقا لنتائج الاقتراع التمهيدي الذي أجري يوم الأحد، فقد تأكد أن الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر والمرشح معها لمنصب نائب الرئيس يتقدمان السباق.

ووصف بولسونارو الرئيسة الأرجنتينية السابقة بأنها "محتالة يسارية" وقارنها بزعماء يساريين آخرين مثل الرئيس الكوبي الراحل فيدل كاسترو والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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وقال الرئيس البرازيلي الذي كان يتحدث في جنوب البلاد إن هذه المنطقة من بلاده يمكن أن تشهد موجة من المهاجرين من الأرجنتين مثلما شهد شمال البلاد موجة من المهاجرين من فنزويلا بسبب الأزمة الاقتصادية.

وانهار البيزو الأرجنتيني يوم الاثنين ومن المتوقع ارتفاع معدل التضخم في الوقت الذي يتجه فيه الناخبون إلى إقصاء ماكري المؤيد لاقتصاد السوق.

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)