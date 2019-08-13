طعن امرأة في اعتداء بوسط سيدني

اعتقلت الشرطة الأسترالية رجلاً طعن امرأة وطارد العديد من الأشخاص في وسط سيدني، اليوم الثلاثاء، قبل أن يتمكن عدد من المارة من السيطرة عليه.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام أسترالية الرجل يقفز على سقف سيارة حاملاً سكيناً. وقالت الشرطة أنها قامت بتوقيف الرجل وأن المصابة في حالة "مستقرة".

وقالت شاهدة العيان ميغن هايلي إن منفّذ الاعتداء في العشرينيات أو الثلاثينيات من العمر وكان يحمل سكيناً كبيراً وطارد العديد من الأشخاص في حي أعمال مزدحم "وكان خمسة أو ستة أشخاص آخرين في الخلف يطاردونه محاولين ردعه. قبضوا عليه وسيطروا عليه" مستخدمين الكراسي وصندوقاً بلاستيكياً.

وقال شاهد آخر يدعى إدوارد وونغ (24 عاماً) إن الرجل "بدا وكأن ذقنه وصدره ملطخان بالدماء".

أعلنت الشرطة الأسترالية في وقت لاحق اليوم، أنها عثرت على جثة قرب موقع الاعتداء الذي وقع في وقت سابق من النهار في وسط سيدني، لكنّها لم تؤكد وجود رابط بين الواقعتين.

وقال متحدّثة باسم الشرطة إن الجثة قد عُثر عليها في حي الأعمال في وسط سيدني، حيث طعن رجل امرأة قبل أن يتم توقيفه، لكن الشرطة لا تزال "تجري تحقيقاتها" لكشف ملابسات ما حصل.

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ونوّهت الشرطة بشجاعة المارة الذين تمكّنوا من السيطرة على المعتدي.

وقال المتحدث باسمها غافين وود إن "الاقتراب من شخص... مع دليل واضح على وقوع عملية طعن، (يجعل من) هؤلاء الأشخاص أبطالاً".

وأعلنت الشرطة أنها تلقّت تقارير حول ما تلفّظ به الرجل، لكنّها لم تتوصّل بعد إلى دافع للاعتداء.