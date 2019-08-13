ميليشيا الحوثي تفتح جبهة جديدة باتجاه يافع بمحافظة لحج

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فتحت ميليشيات الحوثي الانقلابية، في وقت مبكر من فجر الثلاثاء، جبهة جديدة باتجاه منطقة يافع (التابعة لمحافظة لحج في جنوب اليمن) انطلاقاً من محافظة البيضاء (وسط اليمن)، وذلك لأول مرة منذ بداية انقلاب الحوثيين على الشرعية في 2014.

وأفادت مصادر ميدانية أن ميليشيا الحوثي شنت هجوماً واسعاً باتجاه منطقة السر في يافع. وأكدت المصادر أن معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة تدور في هذه الأثناء، حيث تتصدى قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني لهذا الهجوم.

وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثي تهاجم أيضاً مواقع عسكرية باتجاه جبل صبر ومنطقة ريشان في شمال شرق يافع.

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وأكدت المصادر أنه تم الدفع بتعزيزات من المقاومة الجنوبية إلى الجبهة في يافع لمواجهة هجوم الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً.

المصدر: العربية.نت – أوسان سالم