ظريف يصف المنطقة بعلبة كبريت قابلة للاشتعال

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انتقد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، خطوات واشنطن لتشكيل تحالف عسكري ضد طهران في الخليج، قائلا إنها “حولت المنطقة إلى علبة كبريت”.
وأعلن في تصريح، أمس الاثنين، “الخليج ضيق وكلما زاد وجود السفن الأجنبية فيه أصبح أقل أمنا”. أضاف: “إغراق المنطقة بالأسلحة من قبل أميركا وحلفائها حولها إلى علبة كبريت قابلة للاشتعال”.
وقال ظريف، عبر “تويتر”، إنه “أجرى في العاصمة القطرية محادثات مثمرة مع أمير قطر ووزير خارجيتها”، مشيرا إلى أنها تضمنت تبادل الآراء حول ملفات ثنائية وإقليمية ودولية. أضاف الوزير أن الموقف الذي كان يريد نقله للقادة القطريين والعالم هو أن دول المنطقة وحدها قادرة على ضمان أمنها، بعيدا عن أي تدخل خارجي.
المصدر روسيا اليوم
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