كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فنزويلا تبحث إجراء انتخابات مبكرة للبرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الجمعية التأسيسية الموالية للحكومة الفنزويلية، الإثنين، عن تشكيل لجنة للنظر في إجراء انتخابات مبكرة للجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (إيه في إن).

وكان زعيم المعارضة، خوان غوايدو، قد حذر من أن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، ستدعو لانتخابات مبكرة من أجل حل الجمعية الوطنية، برلمان البلاد ومعقل المعارضة.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو كابيلو، قوله، إنه "من الممكن أن تحدد اللجنة موعدا للانتخابات خلال 2019، في حين أن الموعد المقرر للانتخابات ليس قبل أواخر عام 2020".

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ودعت المعارضة مادورو إلى الاستقالة وإدراء انتخابات رئاسية جديدة، لكن كابيلو، قال إن "الجمعية الوطنية فقط هي التي يمكن أن تنتخب قبل موعدها المقرر".

وقررت الجمعية التأسيسية تشكيل اللجنة خلال جلسة غير عادية، رفضت أيضاً العقوبات الجديدة المفروضة على فنزويلا، والتي أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي.

وحذر غوايدو في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "تويتر"، الأحد، من أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة ستؤدي إلى "مرحلة من الصراع الكبير".

وينظر إلى الجمعية التأسيسية، التي تشكلت في 2017 على أنها محاولة من جانب مادورو، لاستبدال الجمعية الوطنية التي تم تجريدها من صلاحياتها.

وانتُخب غوايدو رئيساً للبرلمان في يناير، وأعلن نفسه رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، وحظي بدعم عشرات الدول في حملته للإطاحة بمادورو.