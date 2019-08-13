كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المالكي: انتصارات التحالف أربكت الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، بأن "انتصارات الجيش الوطني اليمني مدعوماً من التحالف على أرض الواقع أربكت قيادات الميليشيا الحوثية الإرهابية، وأنها تستخدم إعلامها المضلل وأذرعه الخفية لتسويق الأوهام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس"، الإثنين، عن المالكي قوله، إن "الانتصارات الحقيقية والفعلية حققها الجيش الوطني اليمني، وبدعم من قوات التحالف لتحرير الأراضي اليمنية، واستعادة الدولة اليمنية من الميليشيا الإرهابية التي تضاعفت خسائرها البشرية والمادية، ولم يعد أمامها إلا الكذب والترويج للأوهام سعياً لرفع الروح المعنوية لعناصرها الإرهابية، بعد أن ترك أغلبهم مواقعهم أمام الضربات الموجعة والهزائم المتتالية، إضافةً إلى دعايتها لتضليل القبائل اليمنية للزج بأبنائهم في معارك نتيجتها الموت والخسران، خدمة لقيادة الميليشيا ونظام إيران".

وأضاف المالكي، أن "المجتمع اليمني يرفض انقلاب وفكر هذه الميليشيا الإرهابية الطائفية والعنصرية، وانتهاكاتها الجسيمة بحق الشعب اليمني، فالقتل خارج إطار القانون، والإخفاء القسري، وتخزين الأسلحة بالأحياء السكنية، وإطلاق الصواريخ البالستية وسقوطها العشوائي على المدنيين، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، وتصفية القيادات، والتهميش الاجتماعي لأبناء الشعب اليمني، أدى إلى امتناع المجتمع القبلي عن الحشد لجبهات قتالها الخاسرة".