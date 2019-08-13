رجل يصرخ “الله وأكبر” في شوارع “سيدني” ويطعن سيدة.. والشرطة تعتثر على جثة

اعتقلت الشرطة الأسترالية، صباح اليوم الثلاثاء، رجلا طعن امرأة، وطارد العديد من الأشخاص في وسط سيدني، هاتفا “الله أكبر”، قبل أن يتمكن عدد من المارة من السيطرة عليه، بحسب ما ذكر شهود عيان لوكالة فرانس برس.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام استرالية الرجل يقفز على سقف سيارة حاملا سكينا، وهو يهتف “الله أكبر” و”اقتلوني”. وقالت الشرطة أنها قامت بتوقيف الرجل وأن المصابة في حالة “مستقرة”.

وقالت شاهدة العيان ميغن هايلي إن منف ذ الاعتداء في العشرينيات أو الثلاثينيات من العمر وكان يحمل سكينا كبيرا وطارد العديد من الأشخاص في حي أعمال مزدحم “وكان خمسة أو ستة أشخاص آخرين في الخلف يطاردونه محاولين ردعه. قبضوا عليه وسيطروا عليه” مستخدمين الكراسي وصندوقا بلاستيكيا.

وأعلنت الأسترالية، أنها عثرت الثلاثاء، على جثة قرب موقع الاعتداء الذي وقع في وقت سابق من النهار في وسط سيدني، لكن ها لم تؤكد وجود رابط بين الواقعتين.

وقال متحدثة باسم الشرطة لوكالة فرانس برس، إن الجثة قد عثر عليها في حي الأعمال في وسط سيدني حيث طعن رجل امرأة قبل أن يتم توقيفه، لكن الشرطة لا تزال “تجري تحقيقاتها” لكشف ملابسات ما حصل.