صنفت مجلة “غلوبال فينانس” المتخصصة بالاقتصاد والأعمال، والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ضمن أفضل حكام المصارف المركزية حول العالم.
ونشرت المجلة، نهاية الأسبوع الماضي، تصنيف خاص لأفضل حكام المصارف المركزية في العام، حاز فيه حاكم مصرف أستراليا المركزي، فيليب لوي، المركز الأول من بين أكثر من 94 حاكم مصرف مركزي في العالم.
وجاء في المركز الثاني حاكم مصرف هندوراس والمركز الثالث كان من نصيب حاكم مصرف آيسلندا.
وعربيا حاز حاكم المصرف المركزي الكويتي، محمد يوسف الهاشل، على المركز الرابع وتلاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يحتل هذا المركز للمرة الرابعة بعد أن كان قد حاز على هذا التصنيف سنة 2011، 2017 و2018.
وفي ذات السياق، واحتل رئيس بنك المغرب، عبد اللطيف جواهري، المركز السابع وجاءت حاكمة مصرف روسيا المركزي، إيلفيرا نابييولينا في المركز الثامن.
كانت هذه تفاصيل خبر الجواهري ضمن تصنيف أفضل حكام المصارف المركزية في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.