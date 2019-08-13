الجواهري ضمن تصنيف أفضل حكام المصارف المركزية في العالم

صنفت مجلة “غلوبال فينانس” المتخصصة بالاقتصاد والأعمال، والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ضمن أفضل حكام المصارف المركزية حول العالم.

ونشرت المجلة، نهاية الأسبوع الماضي، تصنيف خاص لأفضل حكام المصارف المركزية في العام، حاز فيه حاكم مصرف أستراليا المركزي، فيليب لوي، المركز الأول من بين أكثر من 94 حاكم مصرف مركزي في العالم.

وجاء في المركز الثاني حاكم مصرف هندوراس والمركز الثالث كان من نصيب حاكم مصرف آيسلندا.

وعربيا حاز حاكم المصرف المركزي الكويتي، محمد يوسف الهاشل، على المركز الرابع وتلاه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يحتل هذا المركز للمرة الرابعة بعد أن كان قد حاز على هذا التصنيف سنة 2011، 2017 و2018.

وفي ذات السياق، واحتل رئيس بنك المغرب، عبد اللطيف جواهري، المركز السابع وجاءت حاكمة مصرف روسيا المركزي، إيلفيرا نابييولينا في المركز الثامن.