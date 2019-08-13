سيدني: اعتقال مسلح طعن امرأة وهدد المارة بسكين

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اعتقلت الشرطة الأسترالية، رجلاً طعن امرأة وطارد العديد من الأشخاص في وسط سيدني، الثلاثاء قبل أن يتمكن عدد من المارة من السيطرة عليه، بحسب ما ذكر شهود عيان لوكالة فرانس برس.
وقالت ميغن هايلي إن "رجلا كان يحمل سكين مطبخ طارد العديد من الأشخاص في حي أعمال مزدحم "وكان 5 أو 6 أشخاص آخرين في الخلف يطاردونه محاولين ردعه. قبضوا عليه وسيطروا عليه" مستخدمين الكراسي وصندوقاً بلاستيكياً.
وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام استرالية الرجل يقفز على سقف سيارة حاملاً سكيناً.
وقالت الشرطة أنها قامت بتوقيف الرجل وأن الجريحة في حالة "مستقرة"؟.
وذكرت متحدثة باسم الشرطة الأسترالية في وقت سابق، الثلاثاء، أن الشرطة تحقق في تقارير غير مؤكدة عن وجود مسلح في وسط مدينة سيدني.
وحثت الشرطة المواطنين على تفادي المنطقة حول شارعي كينغ وكلارينس في الضاحية المالية بوسط أكبر مدينة أسترالية، لأنها تنفذ عملية هناك.
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