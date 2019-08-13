شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 3 ناشطات إيرانيات طالبن بتنحي خامنئي والان مع التفاصيل

ذكرت منظمات حقوقية إيرانية أن قوات الأمن في طهران ومشهد اعتقلت 3 ناشطات من بين 14 وقّعن على بيان طالبن خلاله بتنحي المرشد الإيراني علي خامنئي، وإعداد دستور جديد مرحلة ما بعد إسقاط النظام.

وأكدت التقارير أن كلاً من فاطمة سبهري وحورية فرج زادة ونرجس منصوري، تم اعتقالهن يومي الأحد والاثنين، ونُقلن إلى أماكن مجهولة من قبل عناصر الأمن، وفق ما أورد موقع "إيران إنترناشونال"، الإثنين.

وذكرت المصادر الحقوقية أن الأمن اعتقل نرجس منصوري أثناء رجوعها للمنزل في طهران.

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وكان بيان الناشطات قد دعا إلى "الانتقال إلى نظام ديمقراطي وكتابة دستور جديد يتم فيه احترام المساواة في الحقوق والهوية وكرامة المرأة".

وأضاف البيان: "نحن 14 ناشطة في مجال الحقوق المدنية وحقوق المرأة عازمات على مواصلة كفاحنا حتى النصر من خلال حركة مدنية وغير عنيفة كسائر فئات الحراك الشعبي، من خلال هتاف “لا للجمهورية الإسلامية".

كما قالت الناشطات إن "استبداد النظام وعدم المسؤولية من أهم أسباب مشاكل البلاد والفوضى المنتشرة، لذا يجب على المرشد علي خامنئي أن يتنحى عن السلطة، وأن يتم تغيير الدستور".