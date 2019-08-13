العثور على جثة في موقع حادثة الطعن وسط مدينة سيدني بأستراليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الشرطة الأسترالية، الثلاثاء، إنه تم العثور على جثة في موقع شهد حادث طعن وسط مدينة سيدني بأستراليا.

وكانت الشرطة قد أعلنت، في ساعة مبكرة اليوم، إصابة امرأة في حادث طعن بوسط مدينة سيدني.

وألقت الشرطة القبض على مشتبه به يحمل سكينا.

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وأظهرت لقطات مصورة شابا يحمل سكينا في أحد الشوارع العامة بوسط العاصمة الأسترالية، وهو يحاول توقيف السيارات، فيما قام المارة بتوقيفه حتى جاءت الشرطة.

وكانت وسائل إعلام محلية في أستراليا قد أعلنت، الشهر الماضي، أن الشرطة أحبطت التخطيط لعملية إرهابية في مدينة سيدني.

وقالت وسائل الإعلام إنه تم القبض على 3 أشخاص في سيدني يشتبه في تخطيطهم لهجوم إرهابي وعلى علاقة بتنظيم داعش الإرهابي.