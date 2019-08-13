مصر تسعى لتحقيق توافق بين قوى الحرية والجبهة الثورية في السودان

نقلت "سكاي نيوز" عن مصدر مصري مسئول قوله إن القاهرة تقف على مسافة واحدة من كل القوى السودانية. وأضافت أن مباحثات القاهرة بين قوى الحرية والتغيير في السودان والجبهة الثورية تسير بشكل جيد. وأوضح المصدر أن القاهرة تسعى إلى تحقيق توافق بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية في السودان. كان رئيس المجلس العسكري بالسودان عبد الفتاح البرهان هنأ الشعب السوداني بحلول عيد الفداء، قائلا إن عيد الأضحى المبارك يمر هذا العام والبلاد تفيض فرحًا بعد التوافق الذي تم في الرابع من اغسطس الجارى.

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