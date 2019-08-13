عبدالله: كيف نحارب التهرب الجمركي ونحن نعجز عن إصدار مرسوم المراقبين بمباراة من داخل الملاك؟

سأل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​، "كيف نريد محاربة التهرب الجمركي، ونحن نعجز عن إصدار مرسوم المراقبين الناجحين في مباراة من داخل الملاك، والإدارة بأمسّ الحاجة لهم، ولا نستطيع تعيين عناصر ​الضابطة الجمركية​ لمكافحة المعابر غير شرعيّة؟".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "عجز واحتضار النظام الطائفي".