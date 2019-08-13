سأل عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، "كيف نريد محاربة التهرب الجمركي، ونحن نعجز عن إصدار مرسوم المراقبين الناجحين في مباراة من داخل الملاك، والإدارة بأمسّ الحاجة لهم، ولا نستطيع تعيين عناصر الضابطة الجمركية لمكافحة المعابر غير شرعيّة؟".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "عجز واحتضار النظام الطائفي".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: كيف نحارب التهرب الجمركي ونحن نعجز عن إصدار مرسوم المراقبين بمباراة من داخل الملاك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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