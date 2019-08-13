أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي توقيف 48 مطلوباً بتاريخ 2019/8/12 بجرائم ​مخدرات​، سرقة، احتيال، و​اطلاق نار​. كما أعلنت ضبط 919 مخالفة سرعة زائدة أمس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 919 مخالفة سرعة زائدة أمس وتوقيف 48 مطلوباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.