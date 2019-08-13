أيوب حميد: ننتظر من الحكومة أن تقر عاجلا موازنة 2020

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أيوب حميد​ أن "بناء مجتمع ​المقاومة​ ليس ب​السلاح​ فحسب وإنما بالعلم والمعرفة الذي به نستطيع أن ننتصر على أعداء الله والإنسانية".

وخلال احتفال تكريم الناجحين في الشهادات الرسمية للعام 2018 / 2019 الذي أقامته بلدية ​بيت ليف​ - قضاء ​بنت جبيل​، لفت إلى انه "مرت البلاد بأزمة كانت تودي بالاستقرار السياسي وتنعكس شللا على الوطن بأسره ومقدراته في ظل ظروف قاسية تمر بها المنطقة تحت عنوان صفقة العصر والسعي للقضاء على ​القضية الفلسطينية​ ومقايضة أرض بأرض ورشوة مالية، من خلالها يستباح تاريخ الأمة وتراثها وقيمها، الى جانب أزمة مالية اقتصادية تعصف بنا ك​لبنان​يين، في وقت نجد امكانات اصدقائنا وأشقائنا تسخر في أمكنة أخرى وتسلب وتعطى لمن لا يستحق".

وأضاف: "كانت أزمة تمسك فيها كل فريق برؤيته وتطلعاته وما يطمح إليه وبما يريد أن يستثمر، وكانت الحكمة في ما قدمه دولة الرئيس ​نبيه بري​ من سعي لمعالجة هذه الأزمة التي لو عمل بها منذ البداية لوفرنا على لبنان الكثير مما مررنا به في الأسابيع الماضية، وعسى ان تكون لغة العقل والحكمة هي التي تسود هذا الوطن، وأمامنا الكثير من الأزمات التي علينا أن نتصدى لها ونحاول معالجتها لأنه بغير ذلك نضيع فرصا لا يمكن ان تستعاد".

وأكد انه "بعدما أنجز ​المجلس النيابي​ موازنة 2019 ننتظر من ​الحكومة​ أن تقر عاجلا موازنة 2020 وأن تصل ​الموازنة​ الى المجلس النيابي في المواقيت الدستورية حتى نتجنب ضياع أشهر كما حصل في موازنة 2019، وحتى يكون للبنان قدرة التواصل مع ​العالم​ الخارجي ويثبت لهذا العالم أن بإمكانه ان يستعيد عافيته الوطنية".

وطالب حميد ب "العمل الجاد للحصول على ​النفط والغاز​ من أجل الوصول الى خطوة تعيد للمواطن آمالا ضاعت في مرحلة من الزمن".