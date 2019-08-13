منظمة الحج الإیرانیة: المسؤولون لن يتخلوا عن دماء قتلى حادثة منى

أكّد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، أنّ "حفظ عزّة وكرامة الحجّاج الإيرانيين وأمنهم وهدوئهم، يأتي في مقدّمة التفاهمات مع السلطات السعودية المعنيّة، وأنّ أيًّا من مسؤولي إيران لن يتخلّوا عن دماء قتلى حادثة منى".
وسأل في تصريح صحافي: "من يُطالب بالعزّة والكرامة لحجّاجه، هل يتخلّى عن حقوق شهدائه ويساوم عليها؟".
يُذكر أنّ خلال مراسم رمي الجمرات يوم عيد الضحى في موسم الحج قبل 4، قتل أكثر من 7 آلاف من الحجاج، من ضمنهم 465 قتيلًا من إيران، وهو العدد الأكبر للحجاج الضحايا مقارنةً مع الدول الأُخرى.
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