منظمة الحج الإیرانیة: المسؤولون لن يتخلوا عن دماء قتلى حادثة منى

أكّد رئيس منظمة الحج والزيارة ال​إيران​ية ​علي رضا رشيديان​، أنّ "حفظ عزّة وكرامة الحجّاج الإيرانيين وأمنهم وهدوئهم، يأتي في مقدّمة التفاهمات مع السلطات ​السعودية​ المعنيّة، وأنّ أيًّا من مسؤولي إيران لن يتخلّوا عن دماء قتلى ​حادثة منى​".

وسأل في تصريح صحافي: "من يُطالب بالعزّة والكرامة لحجّاجه، هل يتخلّى عن حقوق شهدائه ويساوم عليها؟".

يُذكر أنّ خلال مراسم رمي الجمرات يوم عيد الضحى في ​موسم الحج​ قبل 4، قتل أكثر من 7 آلاف من الحجاج، من ضمنهم 465 قتيلًا من إيران، وهو العدد الأكبر للحجاج الضحايا مقارنةً مع الدول الأُخرى.