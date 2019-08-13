رئيس قرغيزستان السابق الموقوف كان يخطط لانقلاب

أعلن قائد ​الأجهزة الأمنية​ في ​قرغيزستان​ أوروز بيك أوبومباييف، في مؤتمر صحافي رئيس قرغيزستان السابق الموقوف ​ألمازبيك أتامباييف​ (62 عاما) كان يخطط لانقلاب.

يذكر أن قوات خاصة قرغيزية تمكنت يوم الخميس من توقيف أتامباييف الملاحق بتهم فساد، بعد أن شنت هجوما ثانيا على منزله الواقع قرب العاصمة بشكيك، غداة محاولة أولى فاشلة أدت لمقتل شرطي وجرح عدة أشخاص.

وحكم أتامباييف البلاد بين عامي 2011 و2017 لكنه اتُهم في نهاية حزيران ب​الفساد​ من جانب ​القضاء​ القرغيزي. وقد رفع النواب عنه الحصانة التي كان يتمتع بها بصفته رئيسا سابقا. ويشتبه في أنه "يحوز أراض بشكل غير شرعي" وبأنه أطلق سراح أحد أفراد مجموعة مافيوية، وهي اتهامات ندد بها معتبرا إياها مناورة سياسية من جانب منافسه سورونباي جينبيكوف.